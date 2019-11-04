شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق رالي «العلا - نيوم» بـ 4 مراحل.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن منافسات رالي «العلا - نيوم» ستنطلق غداً (الثلاثاء) بـ4 مراحل ما بين مدينة العلا التاريخية ومنطقة نيوم.

وأوضح الاتحاد أن المرحلة الأولى التي ستبدأ في العلا (الأربعاء) القادم يبلغ طولها 212 كم، وتبدأ من الرفيعة وتنتهي في قرية عين، يليها أيضاً في العلا مرحلة ثانية (الخميس) بطول 212 كم، تبدأ كذلك في الرفيعة وتنتهي في قرية عين.

وأشار اتحاد السيارات، إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ يوم (الجمعة) القادم، وهي مرحلة الانتقال من العلا إلى نيوم بطول 231 كم، وتبدأ من أبو القزاز وتنتهي في العمود، وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كم يوم السبت 9 نوفمبر، تبدأ في المويلح وتنتهي في تريم.