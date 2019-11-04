شكرا لقرائتكم رونالدو الزمالك يتلقى عرضا شفهيا من شيفلد يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مسئولو نادي الزمالك عرضآ شفهيا من نظراءهم بنادي شيفلد يونايتد الإنجليزي بخصوص بيع أو استعاره يوسف علي الشهير برونالدو نجم خط وسط الفريق الأبيض بالشباب مواليد 99 والمنتقل في يناير الماضي من نادي الاتصالات بعد صراع شرس مع الأهلي.

حصل أحد مسئولو الزمالك على عده إتصالات في الأيام الماضيه من قبل مسئول سعودي ووسيط مصري بشأن عرض فكره الحصول علي خدمات يوسف علي في يناير القادم على شيفلد يونايتد.

وكان آخر تلك الاتصالات أمس عقب لقاء انبي في دوري الجمهوريه للشباب والذي فاز به الزمالك بهدفين مقابل هدف .

ومن جانبه وعد المسئول الزملكاوى نظيره السعودي والوسيط المصري بعرض الأمر علي مجلس الإدارة و رئيس قطاع الكره بالنادي بقيادة طارق يحيي من أجل اتخاذ القرار الصائب بخصوص هذا العرض الشفهي والذي طالب بتفعيله بشكل رسمي من جانب النادي الإنجليزي عن طريق ارسال فاكس رسمي للنادي

الجدير بالذكر أن طارق يحيي قد اشاد بإمكانيات يوسف علي والذي رشحه للخواجه الصربي ميتشو من أجل تصعيده في ظل الإمكانيات والموهبه العاليه التي يمتلكها اللاعب والذي شبهه بنجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان مبابي وليس رونالدو كما يطلق عليه زملائه قبل انضمامه للزمالك في ظل الشبه الكبير في الأداء والشكل مع النجم العالمي مبابي.



رونالدو الزمالك

رونالدو الزمالك

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رونالدو الزمالك

رونالدو الزمالك

رونالدو الزمالك