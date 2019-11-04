شكرا لقرائتكم 5 مليون جنيه تُفسد صفقة الزمالك مع "مولر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو نادى المنصورة الحصول على 5 ملايين جنيه للاستغناء عن الناشئ حاتم جميل الشهير بمولر صانع ألعاب منتخب الشباب مواليد 2001 للنادى الأهلى أو الزمالك بالاضافه لدجله الذي طلب أيضا التعاقد مع اللاعب.
وعرض إيهاب جميل شقيق مولر لمسئولى الناديين طلبات المنصوره المبالغ فيها حسب وصفه خصوصا أن مسئولى الناديين كانوا قد عرضوا مبلغ تراوح مابين 250 ألف إلى 500 ألف من أجل الحصول علي خدمات اللاعب.
ومن جانبه كشف حاتم جميل في تصريحات خاصه لـ "سوبركورة" أنه خلال أيام سيسافر إلي تركيا أو الإمارات للتعاقد مع أحد الأنديه الكبري في كلا البلدين بعد حصوله علي دعوتين للسفر وفيزتين وتذاكر طيران لم يتكلف منها شئ.
وأوضح جميل أنه فور التعاقد الرسمي مع أي من تلك الأنديه التي سيستقر علي الانضمام لأحدهم خلال الشهر القادم لن يحصل ناديه علي أي مقابل مادي إلا لو قام بشكواه للفيفا وصرف مبالغ ماليه نظير المحامي والشكاوي أكثر مما سيحصلون عليها لوتم الحكم لهم بالحصول علي حق رعايه خصوصا أنهم وقفوا أمام مستقبله خلال عروض الأهلي والزمالك ودجله محليا.
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