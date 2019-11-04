شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك أهم من "كهربا" ولن نقبل بعودته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن الباب بات مغلقا أم عودة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيس البرتغالى للأبيض.

أضاف أمير مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية : لا مجال لعودة كهربا مرة أخرى لصفوف الفريق، الباب مقفول".

تابع المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك : تصريحات فهمها البعض بشكل خاطىء، الزمالك أهم مني ومن كهربا ومن أي لاعب، ولن نقبل بعودته"

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واردف : اذا تحدث معي أي لاعب بصفوف الفريق وابلغني برغبته في اللعب للنادي الأهلي وكان متبقي له 6 شهور في تعاقده سأوافق، ولن أفتعل معه أي ازمات، مهما كان اسمه وتأثيره، فلن نشتري لاعب لا يرغب في الإستمرار معنا"

واتم كلماته : لم نقصر نهائيا مع كهربا، لست ملزما أن ارفع تعاقد لاعب بعد تقديمه اداء جيد في مباراتين مع الفريق.