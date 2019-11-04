شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى: طرح تذاكر أمم أفريقيا تحت 23 سنة خلال 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الجناينى فى تصريحات تليفزيونية إن طرح التذاكر سيتم خلال 48 ساعة من الآن، حتى تتمكن الجماهير من الحجز الإلكترونى كما تم فى بطولة أمم أفريقيا للكبار.
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