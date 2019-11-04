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عمرو الجناينى: طرح تذاكر أمم أفريقيا تحت 23 سنة خلال 48 ساعة...

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جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الـ fan id الذى تم استخراجه للجماهير فى بطولة أمم أفريقيا للكبار التى أقيمت فى مصر فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين سيتم العمل به فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى ستقام فى مصر أيضا فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الحالى.

 

وقال الجناينى فى تصريحات تليفزيونية إن طرح التذاكر سيتم خلال 48 ساعة من الآن، حتى تتمكن الجماهير من الحجز الإلكترونى كما تم فى بطولة أمم أفريقيا للكبار.

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