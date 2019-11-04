الخطيب يطير إلى باريس في رحلة علاجية...

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جدة - عمرو شويل وتأتي زيارة الخطيب لباريس لعرض نتيجه اشاعاته علي احد الاطباء الكبار علي مستوي العالم والذي جاء ترشيحه من قبل احد اصدقائه المقربين. ويمكث الخطيب في باريس لمدة اسبوع قبل ان يعود قبل موعد الجمعية العمومية العادية.

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