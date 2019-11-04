شكرا لقرائتكم مران المنتخب الأولمبي يبدأ بُجمل تكتيكية وينتهى بتقسيمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وركز شوقي غريب علي الجمل التكتيكية التي اعتمد عليها الفترة الماضية وأنهي المران بتقسيمة بين اللاعبين. وأكد غريب تفاؤله بتحقيق الهدف من البطولة بعد أن لمس الجدية والالتزام من اللاعبين طول الوقت. Advertisements وقال إنه رغم تقدير الفريق المالي الذي سنواجهه في المباراة الافتتاحية الا اننا نسعي لفرض أسلوبنا وطريقتنا داخل الملعب. وأكد رمضان صبحي قائد المنتخب في كلمه قصيرة في نهاية المران في حضور الثلاثي الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوا اللجنة أن الكرة الآن اصبحت في ملعب اللاعبين بعد أن قام كل طرف بدوره علي الوجه الأكمل خاصة الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب وباذن الله سنكون عند حسن الظن وسنبذل قصارى جهدنا لاسعاد ملايين المصريين في مصر وخارجها.

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