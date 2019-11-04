شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : ميتشو لسه بدرى عليه وهذه آخر مفاوضات "دونجا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور،المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الأبيض تفاوض بالفعل مع وادي دجلة من أجل ضم لاعب الوسط محمد عبد العاطي.

وقال أمير في تصريحات إذلعية :" بالفعل كانت هناك مفاوضات مع مسئولي فريق وادي دجلة من اجل ضم محمد عبد العاطي ولكن في بداية الموسم"

أضاف : لم نصل لنقطة اتفاق مع ماجد سامي، ولم نتحدث في الأمر مجددا، ولم نحدد حتى الأن المراكز التي تحتاج لدعم خلال الميركاتو الشتوي.

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رفض المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تقييم ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض خاصة وانه مازال في بداية مشواره مع الفريق.

تابع :"كنت أرى أن تقييم ميتشو عقب مباراة بيراميدز غير منطقي، وايضا ضد تقييمه الان"

واتم كلماته : "لسه بدري عشان نقدر نحكم على ميتشو"أمير مرتضى منصور،أمير مرتضى،الزمالك،ساسى،فرجانى ساسى،اخبار الزمالك،اخبار الزمالك،اخبار الزمالك اليوم