شكرا لقرائتكم محمد فضل للاعبي المنتخب الاولمبي: ننتظر منكم البطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد فضل وأحمد عبدالله عضوا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي التواجد مع الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة في مران المنتخب الأولمبي استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ووجه فضل كلمة للاعبين يحثهم فيها علي الفوز واسعاد الجماهير المصرية.

وقال فضل أنه يعلم أن المنتخبات المشاركة في البطولة هي من اكبر المنتخبات ولكن لدينا فريق أفضل وعدم الالتفات للأسماء لأنه بالعزيمة والارادة سنحقق كل شئ، ويجب أن يصبح الفوز بالبطولة هدف كل اللاعبين.