تركي ال الشيخ يعود الى السعودية بعد زيارة الخطيب...

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جدة - عمرو شويل يعود المستشار تركي ال الشيخ للملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة بعد انتهاء زيارته لمحمود الخطيب رئيس الأهلي للاطمئنان علي صحته. وحرص المستشار تركي ال الشيخ على زيارة الخطيب رغم مشاغله الا انه سيكون مضطرا للعودة للملكه في اسرع وقت لمباشرة اعماله.

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