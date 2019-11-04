شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : كان لازم نراعى نفسية جنش وهذا موقف كاسونجو من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن أزمة الإدارة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق انتهت.

وقال أمير في تصريحات إذاعية : "كان لابد ان نراعي نفسية الحارس خاصة بعد هذه الاصابة الكبيرة".

أضاف: جنش منذ تعرضه للاصابة وهو يشعر انها سوف توقفه مكانه، وهذا الامر كان يمثل ضغط نفسي عليه وتحدثنا معه وتم احتواء ازمته والامور الان على مايرام".

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وانتقل للحديث عن كاسونجو قائلا : متوقف حتى يناير، سوف نتعامل معه ماديا لنهاية هذه الفترة، وحتى وصولنا للميركاتو الشتوي، ووقتها سوف يحدد المدير الفني احتياجه له من عدمه.

واتم كلماته بالحديث عن بعض الامور الاداريه داخل الفريق قائلا : نتعامل مع بعض اللاعبين باستثناءات معينه كاشفاً : البعض يمر بظروف صعبه، نصرف لهم مقدم التعاقد بعلم باقي زملائهم بالفريق.