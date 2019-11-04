شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : جروس "عنصرى" وكنت بخبى منه كشف المكافآت لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن جروس المدير الفني السابق للأبيض كان يتعامل بعنصرية شديدة مع اللاعبين.

وقال أمير في تصريحات إذاعية : جروس كان يقارن عقده بعقود بعض اللاعبين، وكنت دائما اقول له ان فالفيردي لا يحصل على مستحقات اكبر من ميسي".

تابع : جروس كان يتعامل مع اللاعبين بعنصرية شديدة بسبب حصول بعضهم على عقود اكبر منه، وبعض الاحيان كان يخرج لاعبين من المران لهذا السبب وكنت بخبي منه كشف المكافئات عشان معملش مشكلة معاه".

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واردف : كما انني كنت اعاني من مشكلة معه في التواصل، فكان يحضر قبل المران بخمسة دقائق ويرحل عقب المران بخمسة دقائق، ولا يتحدث مع اللاعبين في أي مشاكل.

واتم كلماته : المشكلة مع جروس لم تكن فنية على الاطلاق، كنت أخلص له مثلما كنت أخلص لوالدي".