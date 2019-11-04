شكرا لقرائتكم جلسة مرتقبة بين الخطيب وتركى ال الشيخ لبحث سبل التعاون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر ان تشهد الجلسة الاتفاق على سبل التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وكان تركى آل الشيخ قد زار اليوم محمود الخطيب رئيس الأهلي للإطمئنان علي صحته .
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