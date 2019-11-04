شكرا لقرائتكم جلسة مرتقبة بين الخطيب وتركى ال الشيخ لبحث سبل التعاون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع المستشار تركي ال الشيخ على عقد جلسة بعد عودة الأول من باريس والتي يطير لها بداية من يوم السبت المقبل في زيارة تستمر لمدة اسبوع لاسباب علاجية.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة الاتفاق على سبل التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وكان تركى آل الشيخ قد زار اليوم محمود الخطيب رئيس الأهلي للإطمئنان علي صحته .