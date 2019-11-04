شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: كنا نحقن ساسى بين المباريات والتوقف فى مصلحة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن فترة التوقف جاءت في مصلحة الزمالك.

وقال أمير في تصريحاته إذاعية :"الزمالك استفاد من فترة توقف الدوري،ولكن ليس لأسباب فنية كما تردد"

أضاف : قمنا بإراحة بعض اللاعبين المجهدين الذين لم يحصلوا على راحة منذ فترة طويلة.

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وتحدث المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن فرجاني ساسي لاعب الأبيض مؤكدا أنه تحامل على نفسه خلال الفترة الأخيرة.

تابع أمير مرتضى :" سوف أكشف عن مفاجأة، فرجاني ساسي كان يحصل على "حقنتين" بين شوطي المباريات، وهذا الأمر لا يعرفه أحد واللاعب تحامل على نفسه كثيراً ولابد ان يتم معالجته بشكل سليم