شكرا لقرائتكم هل طلب ميتشو رحيل بوطيب عن الزمالك ؟ أمير مرتضى يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن خالد بوطيب لاعب الابيض "اتظلم" خلال الفترة الأخيرة.

وقال أمير في تصريحات إذاعية :" ميتشو لم يطلب رحيل بو طيب، ارى انه اتظلم خلال الفترة الأخيرة"

أضاف المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك : بوطيب يقدم مستويات جيدة، ويعاني من ضغوطات كبيرة، والان هو يحتاج لفترة راحة مع علاج سليم لكي يستطيع العودة افضل مما كان"

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تابع : "استغلينا فترة التوقف وسافر بوطيب مع دكتور اسامى للاطمئنان عليه".