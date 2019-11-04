شكرا لقرائتكم ألميريا يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتفق نادي ألميريا ثاني ترتيب الدرجة الثانية الإسبانية مع مدربه البرتغالي بيدرو إيمانيول على فسخ العقد بينهما بالتراضي يوم الاثنين.

وكتب النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بيدرو إيمانيول يغادر النادي بالتراضي، شكراً للمدرب بيدرو على ما قدمه من جهد مع نادينا وتضحيته لألوانه، ونتمنى له التوفيق في المستقبل.

وتولى بيدرو إيمانيول، الحائز على كأس الملك السعودي مع نادي التعاون الموسم الماضي، تدريب ألميريا في الصيف الماضي وتحديداً في شهر أغسطس.

وقاد إيمانويل (44 عاماً) النادي الأحمر والأبيض في 14 مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسبانية، فاز في 6 وتعادل مثلها مقابل الخسارة مرتين، ويحتل المركز الثاني برصيد 24 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن المتصدر قادش.