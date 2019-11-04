شكرا لقرائتكم أوسكار غارسيا يتولى تدريب سلتا فيغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي سلتا فيغو الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين عن تعيين أوسكار غارسيا مديرا فنيا جديدا له بعد 24 ساعة من إقالة المدير الفني فران إسكريبا مساء الأحد عقب الهزيمة بهدف أمام خيتافي في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

ويمتلك غارسيا خبرة كبيرة في مجال التدريب لكن لم يسبق له العمل في الدوري الإسباني، إذ قاد فريق ريد بول سالزبورغ للفوز بثنائية الدوري والكأس في النمسا مرتين في عامي 2015 و2017، كما عمل أيضا في قطاع الناشئين في برشلونة وصعد بفريق برايتون إلى الدور الفاصل لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وتولى غارسيا أيضا تدريب واتفورد الإنجليزي لكنه استقال بعد أربع مباريات فقط لأسباب صحية، كما تولى تدريب سانت اتيان الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني.