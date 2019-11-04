أوسكار غارسيا مدربا جديدا لسيلتا فيغو المتعثر









اسماء السيد - أعلن سيلتا فيجو المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين المدرب أوسكار جارسيا خلفا لفران اسكريبا الذي أقيل من منصبه أمس الأحد.

وسبق لأوسكار (46 عاما) لاعب برشلونة السابق تدريب العديد من الأندية بينها برايتون أند هوف ألبيون وواتفورد وسالزبورج وكانت اخر مهمة له مع أولمبياكوس اليوناني العام الماضي.

وكانت الخسارة 1-صفر أمس الأحد على أرضه أمام خيتافي الرابعة على التوالي لسيلتا فيجو ليحتل المركز 18 في ترتيب المسابقة برصيد تسع نقاط من 12 مباراة متأخرا بفارق نقطتين عن ريال مايوركا صاحب أول مراكز منطقة الأمان.

وقال سيلتا فيجو في بيان اليوم "سيساعد أوسكار ثلاثة مدربين ومن المتوقع أن يقود تدريب الفريق لأول مرة غدا الثلاثاء".