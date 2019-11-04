لامبارد: تطبيق نظام حكم الفيديو في دوري الأبطال أفضل من الدوري الانكليزي









اسماء السيد - ‬قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي اليوم الاثنين إن الدوري الانكليزي الممتاز يمكنه أن يتعلم من تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال أوروبا مشيرا إلى وجوب مراجعة حكم الساحة للقطات بنفسه عبر شاشات بجانب الملعب لإزالة أي شكوك.

وأثارت هذه التقنية جدلا منذ تطبيقها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد اتخاذ عدة قرارات تسببت في استياء مدربين ولاعبين ومشجعين.

وعلى النقيض من دوري أبطال أوروبا فإن حكام الدوري الإنجليزي الممتاز يرفضون حتى الآن إعطاء نظرة أخرى عبر شاشات الملعب مفضلين أن يتخذ مقر حكم الفيديو في لندن القرار النهائي.

وقال لامبارد للصحفيين "الاستعانة بالشاشة الموضوعة بجانب الملعب يمكن أن تساعد لأننا رأينا في الدوري الإنجليزي الممتاز قرارات استغرقت وقتا طويلا وهو ما قد يثير الشك.

"من أجل دقة قرار الحكم الذي يتابع اللعبة وقت حدوثها ويتخذ قرارا سريعا أعتقد أن التوجه إلى الشاشة ومشاهدة اللعبة مرة أخرى فكرة جيدة".

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وأضاف "الفكرة في البداية كانت استخدام النظام لفترة وجيزة ولم يحدث ذلك‭ ‬. أعتقد أن الأمر يحتاج لإعادة نظر".

ويحل أياكس ضيفا على تشيلسي غدا الثلاثاء ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات ويدرك لامبارد أن فوزا جديدا سيقربه من التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

وقال لامبارد "يجب أن أتقبل توقعات تأهل تشيلسي وهذا لا يقلل من احترامنا للفرق الأخرى. قلت في البداية إن هذه المجموعة ستكون متقاربة لأن جميع الفرق يمكنها أن تحصد نقاطا من بعضها البعض.

"لكن يجب أن نتفهم أنه رغم اللعب على أرضنا يظل أياكس بنفس الخطورة والقوة إن لم يكن أكثر مما بدا في مباراة الذهاب على أرضه لأنه فريق بارع خططيا".

وأكد لامبارد أن لاعب الوسط نجولو كانتي عاد إلى التشكيلة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ لكن قلب الدفاع أنطونيو روديجر سيخضع لفحص في وقت لاحق اليوم بسبب إصابة في الحوض.