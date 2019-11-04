سيميدو: برشلونة يحتاج لتحسين الأداء للفوز بدوري الأبطال









اسماء السيد - قال نلسون سيميدو مدافع برشلونة اليوم الاثنين إنه ينبغي على فريقه تحسين أدائه إذا ما أرد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك عقب الخسارة المخيبة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وتوج الفريق القطالوني بلقب أوروبا اخر مرة عام 2015 ومنذ ذلك الحين خرج الفريق من دور الثمانية ثلاث مرات متتالية قبل خسارته في قبل النهائي الموسم الماضي أمام ليفربول الذي توج باللقب فيما بعد.

وتعرض الفريق لانتقادات من وسائل إعلام إسبانية عقب الخسارة المفاجئة أمام ليفانتي 3-1 رغم احتفاظه بصدارة الدوري.

ويستضيف برشلونة فريق سلافيا براج التشيكي غدا الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة التي يتصدرها الفريق بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني ولكل منهما أربع نقاط.

وقال سيميدو في مؤتمر صحفي اليوم "يجب أن يتطور الأداء ويتحسن كثيرا للغاية لكن لا يمكن نسيان أننا تعادلنا في مباراة وانتصارنا مرتين وحققنا الفوز في سبع مباريات متتالية إجمالا. لكن بالطبع ينبغي أن يتحسن الأداء.

Advertisements

"يجب علينا الاستفادة من مباراة سلافيا براج لتصحيح الأخطاء والرد على الخسارة أمام ليفانتي. مباراة الغد مهمة. في حالة الفوز سنخطو للأمام في دوري الأبطال وأعتقد أننا سنرى رد فعل اللاعبين على الهزيمة الأخيرة".

واعترف ارنستو بالبيردي مدرب برشلونة بأن فريقه تعرض للمزيد من الانتقادات عقب الخسارة في بلنسية.

وقال بالبيردي "من الواضح أنه عند الخسارة تتعرض للمزيد من الضغوط. ندرك ما تعنيه الخسارة بالنسبة لهذا النادي.

"الخسارة تصنع الكثير من الضجيج وإثارة الجدل دائما وأعتقد أن هذا جيد بالنسبة لنا لأنه يفرض عليك الرد.

"نشعر دائما بالتزامنا بتقديم أداء جيد لأن الضجيج يحدث أيضا عند الانتصار دون أن تقدم أداء جيدا. عادة ما تكون ردة فعلنا جيدة وهذا ما أتوقعه غدا".