الأهلي مكتمل العدد فى تدريباته بالتتش

شهد مران اليوم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عودة اللاعبين بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية والتي منحها الجهاز الفني لبعضهم؛ فقد كان المران مكتمل الصفوف، والذي كان للتخلص من حالة الإجهاد، وكذلك الحصول على الوقت الكافي للراحة قبل انطلاق المعسكر الخارجي في الإمارات والذي من المقرر له الخميس المقبل.

كما جاء قبل مران الفريق اليوم والذي كان في الرابعة عصرا، محاضرة نظرية من المدير الفني للفريق رينيه فايلر، وتم فيه مناقشة تحديات المرحلة القادمة، وكلك تم تحديد الأهداف التى يتطلع لتحقيقها خلال فترة الإعداد.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه في القاهرة تلك الفترة، ومن ثم يتوجه يوم الخميس القادم إلى الإمارات للدخول الى معسكر إعداد خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.