موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بالكونفيدرالية الأفريقية الليلة

يستضيف ستاد الدفاع الجوي لقاء جديد ضمن منافسات إياب دور الملحق بالنسخة السابعة عشر من الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تقام بين فريق بيراميدز ويانج أفريكانز التنزاني.

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت يوم الأحد المنقضي، والتي استضافها الملعب الوطني بتنزانيا وانتهت بنتيجة “2/1” لصالح فريق بيراميدز.

وكان فريق بيراميدز قد احتل المركز الثالث ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي بعد الأهلي والزمالك، ليتأهل إلى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي.

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وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري على ستاد الدفاع الجوي.

وكان فريق الزمالك قد توج ببطولة الكونفيدرالية في النسخة الأخيرة بصعوبة؛ حيث تلقى الهزيمة في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربي، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة العودة.