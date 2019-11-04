تعرف على تفاصيل عرض الزمالك لخطف “مولر”

يسعي مسئولو نادى الزمالكلتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من مفاوضاتهم، وذلك بتكثيف جهودهم لضم إحدى الصفقات المنتظرة.

حيث قام نادى الزمالك بتقديم عرضا لضم نجم نادى المنصورة ومنتخب الشباب حاتم جميل والشهير بـ”مولر” وذلك ضمن الانتقالات المقبلة، مقابل ربع مليون جنيه للنادي، وكذلك نفس المبلغ للاعب، لاتمام التعاقد، ولكن قد علم مسؤولي الزمالك أن الأهلي قد عرض على نادي المنصورة مبلغ أعلي لضم مولر للقلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أن أحد الوسطاء قد أجرى مكالمة هاتفية باللاعب وشقيقه لإبلاغهم برغبة مسؤولي الزمالك لضم مولر، كما تم الاتفاق معهم على موعد للحضور إلى النادي بميت عقبه للاتفاق على كافة التفاصيل للتعاقد.