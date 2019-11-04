اليوم انطلاق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة البدري

يدخل اليوم المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري معسكر التدريب بالقاهرة للاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي 14 و 18 نوفمبر بالجولة الأولي و الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وينطلق المعسكر بلاعبي الزمالك وعدد من الأندية الأخري، ومن المقرر أن ينضم اليهم لاعبي الأهلي يوم 5 أو 6 نوفمبر، حيث يستعد الفريق الأحمر حاليا للسفر لخوض معسكر بالإمارات يوم 31 أكتوبر، وكذلك الحال بالنسبة للاعبي بيراميدز والمصري المشاركان بالبطولة الأفريقية وارتباطهما بمباريات يوم الأحد المقبل.

حيث انه من المقرر أن يكون المعسكر تدريبي مفتوح فقط خلال تلك الفترة، ومن ثم يكون مغلق بعد انضمام لاعبي الأهلي وبيراميدز والمصري، يومي 4 أو5 نوفمبر المقبل، حيث ضمت القائمة 32 لاعب مرشحين لخوض مبارتي المنتخب القادمين.