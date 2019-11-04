الزمالك يرفض التخلي عن بوطيب في يناير المقبل

نادت العديد من الجماهير خلال الفترة الماضية برحيل المغربي خالد بوطيب عن فريق الزمالك لظهوره بمستوي متواضع خلال الفترة الماضية، الأمر الذي رفضه مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة المستشار مرتضي منصور، والذي رفض فكرة الاستغناء عن بو طيب مهاجم الفريق بالمركاتو القادم في يناير.

حيث أكد مرتضي منصور ان سبب الرفض جاء لتلك الأسباب والتي من أهمها اقتناع مرتضي منصور بامكانيات اللاعب، وأنه سيعود لمستواه في حالة مشاركته في مركزه الأصلي كمهاجم الصريح، وانه خلال الوقت الراهن في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك والتي بسببها تأخر النادي في صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول فمن الصعب ان يوفر مهاجم بديل لبوطيب.

الجدير بالذكر أن بوطيب يستعد خلال الأيام المقبلة للسفر إلي ألمانيا من أجل الاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لآلام الفترة الماضية.