برشلونة يفتقد سواريز خلال الفترة المقلبة بسبب الاصابة

أكدت تقارير صحفية عن أن الأوروجويانى لويس سواريز مهاجم برشلونة، بعد تعرضه للإصابة التي تعرض له خلال مباراة ليفانتى التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الليجا والتي انتهت بخسارة البارسا بنتيجة 3-1.

حيث ذكرت الصحف أن لويس سواريز قد غادر لقاء أمس السبت أمام ليفانتي، بعد 40 دقيقة من زمن المباراة، بسبب الإصابة، والتي خسرها برشلونة بنتيجة 1-3 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا، وأشارت أن فريق برشلونة قد أعلن أن سواريز يعانى من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، مؤكدة أن موعد عودته يعتمد على مدى تعافيه من الإصابة.

ومن جانبها قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن اللاعب لويس سواريز سيغيب عن برشلونة لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، لحين تعافيه وهذا ما يدل على غيابه عن مباراتى سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، وسيلتا فيجو بالجولة الـ 12 لليجا على الترتيب، كما انه لم يتواجد مع منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولي المقبلة في الشهر الحالي.