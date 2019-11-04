قائمة تشكيل ميلان ضد لاتسيو وغياب سوسو وموساكيو

كشف مدرب فريق ميلان الإيطالي “ستيفانو بيولي” عن تشكيل الروسونيرى لدخول مباراة لاتسيو، ضمن لقاءات قمة الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإيطالي، والمقرر إقامتها في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد على استاد “جوزيبي مياتزا”.

وقد غاب كل من المدافع الأرجنتينى ماتيو موساكيو، والجناح الإسباني سوسو عن قائمة تشكيل ميلان ضد لاتسيو بسبب الإصابة، بينما ضمت قائمة ميلان 23 لاعباً.

قائمة تشكيل الروسونيرى:

حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما، جيانلويجي دوناروما، رينا.

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خط الوسط: بيليا، بن ناصر، بونافينتورا، كرونيتش، كيسي، باكيتا،تشالهانوجلو.

خط الدفاع: رودريجيز، رومانيولي، هيرنانديز، دوارتي، كالابريا، كادارا، كونتي، جابيا.

خط الهجوم: بيونتيك، بوريني، لياو، كاستيخو،ريبيتش.

ويحتل فريق ميلان المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، وذلك قبل مباراة اليوم.