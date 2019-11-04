شاهد قائمة تشكيل الريال ضد ريال بيتيس وعودة مودريتش

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدرب الفني لريال مدريد، عن التشكيل الذى سيدخل به لقاء اليوم مع ضيفه فريق ريال بيتيس، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني والمقرر له مساء اليوم في تمام الساعة الـ10 مساءا.

وتشهد قائمة الفريق الملكي اليوم عودة لنجم الكرواتى لوكا مودريتش لقيادة خط الوسط، فيما يقود خط الهجوم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إيدن هازارد.

تشكيل ريال مدريد جاء كالتالى:

في حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: راموس، كارفخال، فاران، ميندى.

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خط الهجوم: بنزيما، هازارد، رودريجو.

خط الوسط: مودريتش، كروس، كاسيميرو.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، ويأتي خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة برصيد 22 نقطة، بينما ريال بيتيس يتواجد فى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.