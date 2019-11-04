شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: توقيع عقود تطبيق تقنية الـVAR فى الدورى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه بصدد توقيع العقود مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الجناينى، فى تصريحات تليفزيونية، إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن تطبيق أحدث تقنية للفيديو فى العالم فى مباريات الدورى المصرى، حيث تم التوصل لاتفاق شبه نهائى مع إحدى الشركات العالمية، وجار إنهاء بعض الإجراءات.

وتابع رئيس اتحاد الكرة أنه يتبقى فقط تدريب الحكام المصريين على تقنية الفيديو، وهو ما يجعلنا نؤجل تطبيق التجربة حتى بداية الدور الثانى للدورى، لافتا إلى وجود محاولات قوية لحضور الجماهير مباريات الدورى بداية من يناير أو فبراير المقبلين.

يذكر أن أكثر من ناد فى الدورى الممتاز طالبوا اتحاد الكرة بتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.