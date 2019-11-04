شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب غانا يصل القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل منتخب غانا تحت سن 23 عاما علي رحلة مصر للطيران القادمة من أكرا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلي 22 نوفمبر الحالي.

وترعي "مصر للطيران" هذه البطولة الدولية التي ينظمها الاتحاد الافريقي لكره القدم CAF والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، وقدم مكتب مصرللطيران بأكرا والعلاقات العامة لمصر للطيران بمطار القاهرة التسهيلات اللازمة لاستقبال بعثة المنتخب .