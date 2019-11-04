شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه السويس غدا والإنتاج الحربي بعد غد وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق مصر للمقاصة نظيره السويس فى الرابعة عصر الغد ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها المقاصة، استعدادا لاستئناف الدورى عقب انتهاء مرحلة التوقف الحالية والممتدة حتى 25 نوفمبر الجارى، بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، والمنتخب الأوليمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التى تنطلق فى مصر يوم 8 نوفمبر الجاري.

كما يلتقى فريق المقاصة نظيره الإنتاج الحربى بعد غد فى نفس التوقيت، وهى المباراة الودية الرابعة للفريق خلال الفترة الحالية، حيث واجه سيراميكا كليوباترا ووادى دجلة يوم الأربعاء الماضى فى مباراتين متتاليتين، انتهتا بالتعادل 1/1 و 2/2.