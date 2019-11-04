شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: دخول مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بنفس fan id بطولة الكبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الـ fan id الذى تم استخراجه للجماهير فى بطولة أمم أفريقيا للكبار التى أقيمت فى مصر فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين سيتم العمل به فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى ستقام فى مصر أيضا فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الحالى.
وقال الجناينى فى تصريحات تليفزيونية إن طرح التذاكر سيتم خلال 48 ساعة من الآن، حتى تتمكن الجماهير من الحجز الإلكترونى كما تم فى بطولة أمم أفريقيا للكبار.
وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري.
وحددت اللجنة لمباراتي الافتتاح يوم 8 نوفمبر مصر مع مالي والكاميرون مع غانا، 350 جنيها (22 دولارا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولارا)، والدرجة الأولى 150 جنيها (9.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 75 جنيها (5 دولارات)، والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).
وجاءت مباريات غانا مع مصر ومالي مع الكاميرون يوم 11 نوفمبر، ومصر مع الكاميرون يوم 14 نوفمبر، ومباراتي الدور الثاني يوم 19 نوفمبر على النحو التالي: 250 جنيها (16 دولارا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيها (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيها (3 دولارات)، والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).
بينما تم تحديد أسعار واحدة لمباريات نيجيريا مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا مع زامبيا يوم السبت 9 نوفمبر، وأيضاً كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا وزامبيا مع نيجيريا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ومالي مع غانا يوم الخميس 14 نوفمبر ونيجيريا مع جنوب أفريقيا وكوت ديفوار مع زامبيا الجمعة 15 نوفمبر، على النحو التالي: 200 جنيه (13 دولارا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجناينى: دخول مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بنفس fan id بطولة الكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.