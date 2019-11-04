- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلى: لقاء محمود الخطيب وتركى آل الشيخ ساده الود والمحبة.
الأهلى: لقاء محمود الخطيب وتركى آل الشيخ ساده الود والمحبة
استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، بمنزله اليوم، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة فى زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.
تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى
نشر تركى آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورا تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بقميص الفريق الأحمر، بمقر إقامته خلال فترة الراحة لرئيس القلعة الحمراء.
شاهد.. "المرح" شعار مران لاعبى الأهلى فى الإمارات
ظهرت علامات المرح على لاعبى الأهلى فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب شباب أهلى دبى، ضمن المعسكر التدريبى الذى يخوضه الفريق فى الإمارات.
حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات
الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى
أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
4 شروط فى اجتماع الأهلى والزمالك قبل قمة كأس السلة
عقد مسئولو اتحاد السلة اجتماعا مع مندوبى الأهلى والزمالك داخل مقر الاتحاد للاتفاق على بنود وشروط حضور مباراة الفريقين غدا، التى ستقام بصالة النادى النادى الأهلى التى تقام ضمن فعاليات دورى كرة السلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.