اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلى: لقاء محمود الخطيب وتركى آل الشيخ ساده الود والمحبة.

الأهلى: لقاء محمود الخطيب وتركى آل الشيخ ساده الود والمحبة

استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، بمنزله اليوم، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة فى زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.

تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى

نشر تركى آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورا تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بقميص الفريق الأحمر، بمقر إقامته خلال فترة الراحة لرئيس القلعة الحمراء.

شاهد.. "المرح" شعار مران لاعبى الأهلى فى الإمارات

ظهرت علامات المرح على لاعبى الأهلى فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب شباب أهلى دبى، ضمن المعسكر التدريبى الذى يخوضه الفريق فى الإمارات.

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حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات

انتظم حسين السيد، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب شباب أهلي دبي ضمن المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق في الإمارات.

الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.