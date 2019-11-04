شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب وتركي آل الشيخ يجتمعان مجددا بعد عودة رئيس الأهلى من باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع المستشار تركي آل الشيخ على عقد جلسة بعد عودة الأول من باريس، والتى يطير لها بداية من يوم السبت المقبل فى زيارة تستمر لمدة أسبوع لأسباب علاجية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاتفاق على سبل التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.. وكان تركى آل الشيخ قد زار اليوم محمود الخطيب رئيس الأهلي للاطمئنان على صحته.