شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب وتركي آل الشيخ يجتمعان مجددا بعد عودة رئيس الأهلى من باريس والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاتفاق على سبل التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.. وكان تركى آل الشيخ قد زار اليوم محمود الخطيب رئيس الأهلي للاطمئنان على صحته.
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