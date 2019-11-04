شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الأول للمنتخب الأوليمبى على استاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، أول تدريباته على الملعب الرئيسى باستاد القاهرة، ضمن استعداداته النهائيه لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر اعتبارا من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى.



شوقى غريب وجهازه

وركز شوقى غريب على الجمل التكتيكية التي اعتمد عليها الفترة الماضية، وأنهى المران بتقسيمة بين اللاعبين.



وأكد غريب تفاؤله بتحقيق الهدف من البطولة بعد أن لمس الجدية والالتزام من اللاعبين طول الوقت.

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جانب من المران

وقال غريب إنه رغم تقدير الفريق المالى الذى سنواجهه في المباراة الافتتاحية إلا أننا نسعى لفرض أسلوبنا وطريقتنا داخل الملعب.



ناصر ماهر فى المران

وأكد رمضان صبحي، قائد المنتخب فى كلمه قصيرة فى نهاية المران، فى حضور الثلاثي الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ومحمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوى اللجنة أن الكرة الآن أصبحت في ملعب اللاعبين، بعد أن قام كل طرف بدوره على الوجه الأكمل خاصة الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب وبإذن الله سنكون عند حسن الظن وسنبذل قصارى جهدنا لإسعاد ملايين المصريين فى مصر وخارجها.