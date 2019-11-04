سوبر كورة.. الدورى المصرى بنكهة نمساوية فى الدور الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدوري المصري في الدوري الثاني خطوة فعلية لتطوير منظومة الكرة، وذلك من خلال الوفاء بأحد الوعود التى قطعها أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تجاه تطوير اللعبة وإمتاع الجماهير. ومن المنتظر أن تكون أولى الخطوات الفعلية للتطوير بالشراكة مع شركة نمساوية لها باع طويل فى كرة القدم.

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