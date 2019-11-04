شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: ساسى وبوطيب يعانيان من الإجهاد.. وحسم موقف كاسنجو فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عدم حقيقة طلب الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق بالاستغناء عن المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق.

وأضاف أمير مرتضى، فى تصريحات إذاعية: "ميتشو لم يطلب رحيل بوطيب وما أثير غير صحيح وما ينطبق على فرجانى ساسى ينطبق على خالد بوطيب، والذى تعرض للإصابة وعانى من مشكلة ضغط اللقاءات وعدم وجود وقت للراحة، وبوطيب كان يحتاج للراحة والعلاج بشكل سليم لكن ضغط اللقاءات، وتلاحم المواسم وقف عائقًا أمام ذلك، وحرصنا على استغلال فترة التوقف فى سفره للخارج وتلقى العلاج وهو لم يقصر فى أى شيء وأى شيء يُطلب منه ينفذه حتى لو كان غير جاهز، وما تعرض له بوطيب واجهه الكونغولى كابونجو كاسونجو بعد فسخ الوداد المغربى تعاقده معه ويحتاج للدعم من الجميع".

وأشار أمير مرتضى إلى أن موقف كاسونجو سيتم تحديده فى يناير المقبل، وإذا كان هناك مقعد فى الفريق سيتم قيده أو إعارته لأى ناد.