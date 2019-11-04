الزمالك: الباب ليس مفتوحا أمام عودة كهربا.. ونحن من أغلقناه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه تصريحات السابقة حول امكانية عودة محمود كهربا للقلعة البيضاء، تداولها البعض بالخطأ.

وفي وقت سابق قال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" "الباب مفتوح أمام كهربا بكل تأكيد لو كانت لديه الرغبة في العودة للزمالك، لكن لم نتحدث معه كما تردد مؤخرا".

وأضاف خلال تواجده في البرنامج الإذاعي هذا المساء، أن تصريحاته السابقة استفاض في البداية حول شرحه لأزمة كهربا، وسرد فوائد كهربا مع الفريق خلال فترة تواجده السابقة، لكنه عاد وأكد أن الزمالك لا يخسر برحيل أي لاعب مهما كان اسمه.

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وأوضح، أنه قال كلامه عن عودة كهربا في حالة رغبته بالعودة فُهم خطأ، لافتا ان الزمالك هو صاحب القرار الأول والأخير بشأن هذا الملف.

وتابع:" الباب مش مفتوح أمام عودة محمود كهربا واحنا اللى قافلينه، احب كهربا ولكن الزمالك أهم من أي لاعب".

وأكمل:" كهربا لا يتحدث عن انتمائه للأهلي ولم يذكر هذا طوال فترة تواجده مع الزمالك، ولم يتعرض لأي ظلم قبل رحيله".