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الأهلي يعلق على زيارة تركي آل الشيخ لمنزل الخطيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق النادي الأهلي، على زيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، لمنزل محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، والتي جاءت مساء اليوم الإثنين.

وأكد الأهلي، عبر موقعه الرسمي، أن الخطيب استقبل آل الشيخ بكل ترحاب، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية لرئيس النادي بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.

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وأوضح أن اللقاء شهد حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء.

وعبر محمود الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه.

وأكد الخطيب أن كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلى وقياداته وجماهيره وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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