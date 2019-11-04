محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه بمحمود الخطيب،رئيس مجلس إدارة الأهلي، في منزل الأخير.
وكتب آل الشيخ معلقا على صورته مع الخطيب:" في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ".
وأضاف:"تشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا".
والتقط آل الشيخ العديد من الصور التذكارية مع محمود الخطيب في منزل رئيس القلعة الحمراء، مرتديا قميص النادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تركي آل الشيخ يظهر مع الخطيب في منزله بقميص الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.