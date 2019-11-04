بالصور.. تركي آل الشيخ يظهر مع الخطيب في منزله بقميص الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه بمحمود الخطيب،رئيس مجلس إدارة الأهلي، في منزل الأخير.

وكتب آل الشيخ معلقا على صورته مع الخطيب:" في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ".

وأضاف:"تشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا".

والتقط آل الشيخ العديد من الصور التذكارية مع محمود الخطيب في منزل رئيس القلعة الحمراء، مرتديا قميص النادي الأهلي.