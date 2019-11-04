مدرب عام الإتحاد السكندري: عودة الجماهير هامة للأندية الشعبية

ناشد محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري بضرورة عودة الجماهير بشكل مكثف للمدرجات في مباريات الدوري، خاصة وأن الحضور الضعيف يمنح اللاعبين شعور بإنهم يخوضون لقاء ودي.

وقال محمد ابراهيم خلال تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة "لابد من عودة الجماهير لأنها عامل هام للأندية الشعبية، لا نلعب بحضور الجماهير منذ مباراة الترجي في

البطولة العربية بالموسم الماضي".

وتابع "نلعب سنة كاملة دون جماهير، والحضور في مباريات الدوري كان 30 فرج، مما يمنحنا شعور أننا نخوض مباراة ودية وليست رسمية".

واشار وأشار إلى أن تواجد ثمانية آلاف متفرج خلال لقاء الاتحاد امام المحرق البحريني بستاد الاسكندرية في

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البطولة العربية ، ساعد فريق الاتحاد السكندري على الفوز بثنائية.

وواصل "حالفنا التوفيق في عدم اهتزاز شباكنا وهو الأهم، أما الأداء فقد تفاوت كثيرا على مدار شوطي اللقاء، وكان بإمكاننا زيادة الأهداف في نهاية المباراة، حينما وجه المحرق تركيزه نحو الهجوم".

واختتم "النتيجة التي تحققت مرضية، والفريق حاليًا في إجازة 3 أيام، ثم سنتدرب 5 أيام ثم معسكر 6 أيام يتخلله مباراتين وديتين، استعداداً للفترة المقبلة ولمباراة الإياب".