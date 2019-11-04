شاهد.. ثعبان يتسبب في إيقاف مباراة الفيحاء وعكاظ

شهدت مباراة عكاظ والفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين ضمن منافسات دور الـ64 للبطولة، واقعة غريبة وفريدة من نوعها.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الاثنين على ملعب الشرائع بمدينة مكة المكرمة، واضطر ماجد الشمراني، حكم مباراة عكاظ والفيحاء

إلى إيقاف اللقاء، بسبب ظهور ثعبان في أرضية الملعب، لحين يتم إخراجه.

وتسبب الأمر في خوف اللاعبين من استكمال المباراة في ظل تواجد الثعبان على أرضية الملعب.

وأستمر توقف المباراة نحو 5 دقائق بسبب وجود الثعبان في أرضية الملعب، قبل أن يتم السيطرة عليه وإبعاده عن الملعب لتستكمل المباراة.

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يذكر أن المباراة شهدت تحقيق فريق الفيحاء الفوز بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل إلى دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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