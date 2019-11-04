استبعاد باكاماني ماهلامبي من قائمة منتخب جنوب إفريقيا تحت 23 عامًا

أعلن ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا تحت ٢٣ عاما استبعاد باكاماني ماهلامبي جناح صنداونز من قائمة فريقه التي تستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما في مصر. وتنطلق أمم أفريقيا الجمعة المقبل بمشاركة ٨ منتخبات، ويتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. وقال نوتواني المدير الفني لجنوب أفريقيا أن الجناح السريع الذي سبق له الاحتراف في الأهلي لن يشارك في البطولة بعدما تعرض لإصابة أمس مع صنداونز. لن يشارك في البطولة بعدما تعرض لإصابة أمس مع صنداونز. ويستعد منتخب جنوب أفريقيا للسفر إلى القاهرة اليوم للمشاركة فى البطولة حيث يقع في المجموعة الثانية مع نيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وزامبيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالي.

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