الزمالك: فرجاني "مندهش وغاضب" من أنباء تمرده

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن ما تردد حول مشكلة لأحد اللاعبين في معسكر الفريق الحالي بـ6 أكتوبر غير صحيح على الإطلاق.

وتابع أمير في تصريحات إذاعية "اللاعب كان نائم واستيقظ من النوم على اتصالات من أسرته للاطمئنان عليه وما تردد

عن إلقاء القبض عليه غير صحيح".

وواصل "في بعض الأوقات تكون هناك مشاكل بالفعل لكنك تخفيها عن الإعلام لكن ما حدث في مشكلة معسكر أكتوبر بالفعل غير صحيحة على الإطلاق".

Advertisements

وأضاف "فرجاني ساسي مندهش مما يقال حول تمرده ورفضه الانتظام

في التدريبات وأرسل لي رسالة أبدى خلالها استيائه مما ينشر في وسائل الإعلام لكنني طالبته بعدم الرد والحفاظ على تركيزه".

وأكمل "فرجاني في آخر مباراة له مع المقاولون العرب وطرده كان أمر نفسي لخوفه من الإصابة".

وأشار إلى جنش كان قلق بشدة بعد الإصابة لعلمه أنها ستكون طويلة وخوفه على مستقبله بعد وصوله إلى قمة مستواه، مشددًا على أنه لاعب مهم داخل الفريق.