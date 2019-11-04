شاهد.. إتحاد جدة يتأهل لدور الثمانية من البطولة العربية على حساب الوصل

تمكن فريق الإتحاد السعودي من تخطي الوصل الإماراتي، بالفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك في إطار منافساتإياب دور ال ١٦ من كأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية".
أفتتح الأهداف بريجوفيتش من ركلة جزاء فى الدقيقة ٢٩ من الشوط الاول من المباراة، وعززرومارينو تقدم الاتحاد السعودي في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت حارس الوصل الإماراتي.
وكان الإتحاد فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليتأهل العميد إلى دور الثمانية من البطولة العربية، بنتيجة اللقائين أربعة أهداف مقابل هدف.
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