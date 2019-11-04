أمير مرتضى: الزمالك أستفاد من معسكر اكتوبر

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنهم استفادوا من معسكر أكتوبر الذي خاضه الفريق مؤخرًا.

وتابع أمير في تصريحات إذاعية "لم تتاح لنا خوض فترة إعداد بداية الموسم مع ميتشو بسبب التعاقد معه قبل فترة قصيرة من بداية الموسم".

وأكمل "ميتشو رفض خوض معسكر خارج مصر وتمسك أن يكون داخل مصر خلال فترة التوقف، بسبب

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رؤيته أن اللاعب خارج مصر سيكون مشغول بشكل أكبر بأسرته على عكس المعسكر الداخلي، وهناك لاعبين التوقف مهم لهم وجاء في الوقت المناسب".

وواصل "فرجاني ساسي حصل على راحة سلبية بشكل كامل بسبب ضغط اللقاءات عليه وتلاحم المواسم من كل الجوانب وكان على قدر المسئولية طوال الفترة الماضية وتحامل

على نفسه رغم عودته من الإصابة وضغط اللقاءات".

وأضاف "فرجاني كان يحصل على مسكنات قبل اللقاءات وبين الشوطين والانتقادات التي تعرض لها بسبب مستواه بسبب الإصابة وليس لأي أمر آخر أو توظيف ميتشو".

وحول صفقة محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة "فجأة الموضوع تم فتحه مؤخرًا، الملف تم فتحه في الصيف والصفقة لم تكتمل، وليس بالضرورة أن تكون أولى الصفقات لنا في مركز خط الوسط ورأيي أن هناك أكثر من لاعب داخل الفريق يمكنه اللعب في وسط الملعب".