محمد فضل للاعبي المنتخب الأولمبي: ننتظر منكم البطولة

حرص محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، علي التواجد مع الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة في مران المنتخب الأولمبي، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري وهي المؤهلة

لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ووجه فضل خلال تواجده بالمران، كلمة إلى اللاعبين من أجل حثهم على تقديم كل ما لديهم في البطولة والفوز بها من أجل إسعاد الجماهير المصرية، التي تنتظر تحقيق المنتخب إنجاز تحقيق اللقب والتأهل للأولمبياد.

وقال فضل إنه يعلم أن المنتخبات المشاركة في البطولة هي من أكبر المنتخبات ولكن لدينا فريق أفضل وعدم الالتفات للأسماء لأنه بالعزيمة والإرادة سنحقق كل شيء، ويجب أن يصبح الفوز بالبطولة هدف كل اللاعبين.

يذذكر أن المنتخب الأولمبي يستعد للبطولة منذ فترة طويلة، حيث تأجلت مباريات الدوري الممتاز، ليتواجد كل اللاعبين بمعسكر المنتخب أملا في أن تكون البطولة بوابة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.