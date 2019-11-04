المقاصة يدخل معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة أسبوع

قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، الدخول فى معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة أسبوع خلال الفترة من 11 حتي 18 نوفمبر الجاري وذلك فى إطار استعدادات الفريق خلال فترة توقف الدوري الطويلة بسبب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنةالتي تستضيفها مصر.
ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عددا من المباريات الودية مع أندية الممتاز والدرجة الأولي.
ويسعى ميدو للحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية للاعبين خلال فترة التوقف وقبل مواجهة حرس الحدود فى الجولة السادسةبالدورى.
وأدى فريق المقاصة تدريباته اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وتم التركيز علي تدريبات الأحمال ورفع اللياقة البدنية، وتم تخصيص جزء من المران للأمور الفنية وبعض الجمل التكتيكية المعينة، خاصةالتمريرات السريعة تحت الضغط ونقل الكرة في مربعات.
وتم تقسيم اللاعبين إلي مجموعات تحت قيادة الجهاز المعاون، بينما قام ميدو بالإشراف علي هذه المجموعات وتوجيه التعليمات الخاصة.
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