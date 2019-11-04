إسماعيل يوسف يشارك رونالدينيو وإيتو في مباراة ودية

تلقى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك دعوة للمشاركة في المباراة الودية التي تجمع بين نجوم القارة الأفريقية والعالمية يوم الأربعاء المقبل في دولة المغرب في الذكرى 44 للمسيرة الخضراء

التي يحتفل بها المنتخب المغربي كل عام بمدينة العيون.

وتشهد المباراة حضور عدد كبير من نجوم الكرة العالمية على رأسهم البرازيلي رونالدينيو والكرة الافريقية

مثل صامويل إيتو وروجيه ميلا نجمي الكرة الكاميرونية والزامبي كالوشا بواليا وجاء تواجد إسماعيل يوسف كأحد نجوم القارة الأفريقية لما قدمه من مسيرة حافلة مع نادي الزمالك والمنتخب المصري، بجانب بعض بعض الأسماء المصرية اللامعة مثل خالد الغندور ونادر السيد.