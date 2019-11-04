رياضة | استبعاد نجم الأهلي السابق من بطولة إفريقيا تحت 23 عاما

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قرر ديفيد نوتوانى المدير الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا الاولمبي استبعاد نجم منتخب البافانا بافانا الذى يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

استبعاد نجم الأهلي السابق من بطولة إفريقيا تحت 23 عاما

وأعلن نوتوانى استبعاد لاعب النادي الأهلي السابق باكامانى ماهلامبي من قائمة المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا، بسبب الإصابة التى لحقت به مع فريقه صن داونز الجنوب إفريقي أمس.

قائمة منتخب جنوب أفريقيا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما:

حراسة المرمى: موندلى مبوتو، دارين جونسون، أنديل مبانجوا.

خط الدفاع: كيجان جوانز، سيابونجا نجيزانا، ثيندو موكوميلا، ثابيسو مونياني، هابي ماشياني، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي، كانو كوبيدو.

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خط الوسط: سيفو مبولي، أثينكوسي دلالا، كوباميلو كوديسانج، كاموهيلو ماهلاتسي، جرانت ماجمان، تيبوهو موكوينا، لوثر سينج.

خط الهجوم: ليل فوستر، إيتوميلينج سوباني

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا للمجئ لمصر اليوم لخوض البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيخوض جنوب إفريقيا اولى مبارياته يوم السبت المقبل.

ويقع منتخب الأولاد ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا كل من نيجيريا وكوتديفوار وزامبيا وستقام مبارياتهم علي ملعب السلام.

بينما تضم المجموعة الأولي كل من مصر ومالي والكاميرون وغانا وستلعب مباراة الإفتتاح بين مصر ومالي يوم الجمعة المقبل في تمام السابعى مساءا علي ستاد القاهرة الدولى.